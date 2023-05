Vous n’êtes pas seul, la colère grandit à travers le monde !

Vous n’êtes pas seul si vous en avez marre de voir votre gouvernement devenir de plus en plus oppressif et corrompu. Beaucoup de gens à travers le monde partagent votre douleur. Les gens continuent d’exprimer leur colère et leur mécontentement, cependant, c’est quelque chose que les médias choisissent souvent de ne pas rapporter car ils appartiennent aux mêmes forces qui cherchent à nous asservir. Ceux de gauche qualifient la droite de fascistes ou de nazis, tandis que ceux de droite qualifient la gauche de communiste.

Cela tend à négliger le fait que les deux groupes ont pour racine le désir d’étendre le contrôle. La vérité est que l’angoisse et la colère croissantes que ressentent de nombreuses personnes sont maintenues sous contrôle par des médias ayant un agenda très fort. Les médias de masse ont perfectionné l’art de nous diviser tout en nous maintenant dans l’ignorance. Le plus grand risque que nous courons peut-être est que l’intelligence artificielle (IA) arrive à grands pas. Une fois qu’elle sera là, obtenir des informations deviendra presque impossible.

Récemment, à plusieurs reprises chaque jour, une chanson du musical Les Misérables me traverse l’esprit : « La Chanson des Misérables », qui crie que ça suffit. Bien évidemment, dans la vidéo, les gens semblent très heureux jusqu’à ce que les soldats commencent à les tuer. Cette « chose de tuer » est, bien sûr, représentative de ce qui se passe dans les régimes totalitaires. Malheureusement, notre monde compte un nombre bien trop élevé de régimes totalitaires et semble se diriger vers la création de nouveaux. Oui, ces régimes peuvent vous priver de votre liberté.

Il se passe tout simplement trop de choses pour que la majorité de la société se concentre sur un seul problème. Que l’on parle de la corruption en Ukraine et de la manière dont l’argent américain est détourné ou gaspillé plutôt que dépensé pour ce que nous considérons comme des projets nécessaires. Parfois, le sujet concerne davantage les valeurs ou la direction, comme quoi faire avec quelque chose comme la famille criminelle Biden et un système judiciaire qui ferme les yeux sur leurs transgressions.

Ensuite, nous avons le rapport récemment publié par le conseiller spécial John Durham. L’enquête qui a duré trois ans conclut que le FBI n’aurait jamais dû lancer l’enquête sur la collusion Trump-Russie. En le faisant, le public américain a été victime d’une escroquerie perpétrée par des forces au sein de notre gouvernement. C’était un acte qui a interféré dans l’élection de 2016 dans le but d’empêcher Trump d’être élu. Bien sûr, une fois qu’il l’a été, les mêmes personnes ont continué à empoisonner sa présidence.

Cela se recoupe avec le reportage que Tucker Carlson a fait, affirmant que des images inédites des manifestations du Capitole le 6 janvier 2021 révélaient que tout le récit démocrate/RINO/MSM sur l’événement était un mensonge complet. Les images de surveillance présentées par Carlson montraient la police du Capitole escortant calmement le prétendu « Chaman QAnon », Jacob Chansley, à travers le complexe du Capitole et l’aidant même à trouver des portes ouvertes. Carlson a déclaré : « Ils l’ont aidé. Ils ont agi comme ses guides touristiques. » C’est très différent du récit diffusé par les médias de masse. Depuis lors, Chansley a été condamné à 41 mois de prison fédérale pour « entrave à une procédure officielle ».

Mettre en lumière l’injustice est une vidéo intitulée « Justice pour tous » du J6 Prison Choir et de l’ancien président Donald Trump. Cette chanson puissante et émouvante sensibilise et soutient les prisonniers politiques toujours emprisonnés sans procès à la suite de la manifestation du 6 janvier 2021 pour l’intégrité des élections. Le J6 Prison Choir est composé de personnes qui ont été incarcérées en raison de leur participation à la manifestation du 6 janvier 2021.

Alors que notre colère grandit, nous devrions nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes souvent abrités par les médias de masse des nombreuses manifestations qui ont lieu à travers le monde. Cela peut être pour que nous ne voyions pas à quel point les choses sont mauvaises ou peut-être pour que nous n’ayons pas d’idées. Peu d’Américains sont actuellement au courant de la récente manifestation en France, au Pakistan, en Allemagne et dans de nombreux autres pays. Une grande partie de la colère croissante provient d’un manque de responsabilité, les péchés de ceux qui sont au pouvoir semblent leur glisser dessus comme l’eau sur le dos d’un canard.

Les politiciens et ceux qui sont au pouvoir ont tendance à éviter la responsabilité comme s’il s’agissait de la peste. Un exemple en est la manière dont nous avons quitté l’Afghanistan. C’est un monument à l’arrogance et à l’incompétence de l’Amérique. Malheureusement, ce n’est qu’un des nombreux monuments que nous sommes en train de construire en jetant de l’argent dans des trous noirs corrompus. Il est difficile de croire qu’une grande partie de cela concerne les dépenses et le transfert de richesse là où les puissants peuvent en prélever un peu ici et là.

Bien qu’il soit à la fois évident et logique qu’un système ou quelque chose va échouer, aujourd’hui, la question est généralement ignorée jusqu’à ce que l’on trouve un processus où les gens accepteront que la réalité soit construite. C’est un véritable défi et un art de progresser sans le soutien des personnes touchées. Cela inclut généralement les convaincre qu’ils sont mieux lotis en recevant un os jeté plutôt que rien du tout.

C’est ainsi que l’on peut expliquer la manifestation que nous avons vue en France. La tentative impopulaire du président français Emmanuel Macron de faire adopter une réforme des retraites sans vote au parlement a suscité une vive réaction. À ce sujet, Macron a déclaré : « C’est dans l’intérêt supérieur du pays », ajoutant : « Entre les sondages d’opinion et l’intérêt national, j’ai choisi l’intérêt national. » L’action de Macron visant à relever l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans a entraîné une grève nationale en France, provoquant d’importantes perturbations, arrêtant les trains, fermant les ports, vidant les écoles, annulant les vols, et plus encore.

Dans ce cas, que Macron ait raison de dire que le système actuel est insoutenable n’est pas la question. La question est la manière dont cela est fait et la colère que cela a engendrée. Plus d’un million de Français ont participé aux manifestations. Appelons-les manifestations ou émeutes spontanées, elles ont éclaté dans tout le pays. Le plan de Macron n’a reçu le soutien ni de la gauche ni de l’extrême droite, mais seulement de l’alliance centriste de Macron. Cela témoigne de l’idée que les gens sont des pions que l’élite peut maltraiter. Il est compréhensible que cela crée de la colère qui peut se transformer en violence.

On pourrait soutenir que nous, en tant que société et d’autres sociétés à travers le monde, avons perdu notre capacité à mener une manifestation significative pour apporter un véritable changement. Que nous avons été assagis pour devenir une société de soumis. Stérilisés et divisés, sommes-nous devenus incapables d’une véritable indignation ? Parfois, il semble que nous sommes tous si faibles que rien ne peut nous pousser au point de rupture et que, comme les fameuses grenouilles assises dans une casserole d’eau dont la température continue d’augmenter, notre avenir est scellé.

Voilà l’état des choses alors que tout continue joyeusement son cours. Tandis que les Américains voient nos frontières s’ouvrir en grand et que les médias ignorent le labyrinthe de sociétés à responsabilité limitée et de comptes utilisés pour acheminer jusqu’à 10 millions de dollars vers des membres de la famille Biden, beaucoup d’entre nous restent bouche bée. The New Republic a même publié un article avec pour titre « Les Républicains admettent enfin qu’ils n’ont aucune preuve incriminante contre Joe Biden ».

L’objectif ici n’est pas de louer Trump, mais plutôt de dénoncer l’état actuel des affaires. Les pays et ceux qui sont au pouvoir continuent de réprimer les droits et les libertés des individus. La justice et la vérité deviennent des biens rares. Alors que les mensonges continuent de couler de toutes parts sans jamais s’arrêter, souvenez-vous simplement que vous n’êtes pas seul.

Source : https://www.zerohedge.com/political/you-are-not-alone-anger-building-across-world

traduction : lesmoutonsrebelles.com