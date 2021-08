En visite à Carcassonne, le Premier ministre Jean Castex a été vivement interpellé par une passante qui n’a pas mâché ses mots.

En visite dans le département de l’Aude ce mercredi 11 août, le chef du gouvernement, Jean Castex, a été pris à partie par une passante qui n’a pas pris de gant à son égard. « Vous tuez la France, monsieur, et les commerçants. Et tous les artisans qui sont en train de mourir, voilà ce que vous faites », s’est-elle emportée dans les rues de Carcassonne.

En plus, vous paradez alors qu’on est traités comme des chiens », a-t-elle ajouté. « Ce n’est pas vrai, je ne parade pas, et je n’ai tué personne. Au contraire, j’essaie de les sauver », s’est alors défendu le Premier ministre. Pas convaincue, la femme a ensuite lâché ce qu’elle avait sur le coeur. « Ils sont en train d’essayer de survivre. Parce que les gens ne peuvent plus aller et venir. On peut quand même manger sur une terrasse sans pour autant infecter qui que ce soit je crois, qu’on soit vacciné ou pas », a-t-elle précisé, avant de conclure : « Votre vaccin, c’est pas un vaccin ».