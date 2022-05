Wikipédia est-il une encyclopédie ouverte ou une opération secrète de désinformation ?

Wikipédia est généralement considéré comme une encyclopédie en ligne ouverte, transparente et surtout fiable. Pourtant, à y regarder de plus près, il s’avère que ce n’est pas le cas.

En fait, Wikipédia en anglais, avec ses 9 milliards de pages vues dans le monde par mois, est gouverné par seulement 500 administrateurs actifs, dont la véritable identité reste dans de nombreux cas inconnue.

De plus, des études ont montré que 80% de tout le contenu de Wikipédia est écrit par seulement 1% de tous les éditeurs de Wikipédia, ce qui ne représente à nouveau que quelques centaines de personnes pour la plupart inconnues.

De toute évidence, une telle structure non transparente et hiérarchique est susceptible d’être corrompue et manipulée, les notoires « éditeurs rémunérés » embauchés par les entreprises n’étant qu’un exemple.

Par exemple, en 2015, un administrateur de Wikipédia allemand a été dénoncé en tant que chef de projet dans la société pharmaceutique Merck, qui blanchissait des articles de Wikipédia sur l’histoire et les produits de Merck. Pourtant, malgré l’exposition, le gestionnaire est resté un administrateur de Wikipédia.

Déjà en 2007, des chercheurs ont découvert que l’un des administrateurs de Wikipédia en anglais les plus actifs et les plus influents, appelé « Slim Virgin », était en fait un ancien informateur du renseignement britannique.

Toujours en 2007, des chercheurs ont découvert que des employés de la CIA et du FBI éditaient des articles de Wikipédia sur des sujets controversés, notamment la guerre en Irak et la prison militaire de Guantanamo.

Plus récemment, un autre éditeur de Wikipédia très prolifique du nom de « Philip Cross » s’est avéré être lié aux services de renseignement britanniques ainsi qu’à plusieurs journalistes des médias grand public.

En Allemagne, l’un des éditeurs de Wikipédia les plus agressifs a été dénoncé, après une bataille juridique de deux ans, comme un agent politique ayant servi dans l’armée israélienne en tant que volontaire étranger.

En fait, le ministère israélien des Affaires stratégiques est connu pour coordonner de nombreux militants internationaux qui éditent largement Wikipédia et d’autres sites Web pour refléter les intérêts israéliens.

Même en Suisse, des employés non identifiés du gouvernement ont été surpris en train de blanchir des entrées de Wikipédia sur les services secrets suisses juste avant un référendum public sur l’agence.

Beaucoup de ces personnages de Wikipédia éditent des articles presque toute la journée et tous les jours, ce qui indique qu’ils sont soit des individus très dévoués, soit en fait, gérés par un groupe de personnes.

De plus, les articles édités par ces personnes ne peuvent pas être facilement révisés, car les administrateurs mentionnés ci-dessus peuvent toujours annuler les modifications ou simplement bloquer complètement les utilisateurs en désaccord.

L’objectif principal de ces campagnes secrètes semble être de promouvoir les positions de l’establishment et de l’industrie tout en détruisant la réputation des critiques. Pour cette raison, le groupe de surveillance allemand Wiki-Radar a décrit Wikipédia comme « l’un des sites Web les plus dangereux sur Internet ».

Les articles particulièrement touchés par ce type de manipulation incluent des sujets médicaux, politiques et certains sujets historiques ainsi que des biographies d’universitaires, de journalistes et d’hommes politiques non conformes.

En effet, de nombreux manipulateurs de Wikipédia appartiennent à un groupe appelé les « Sceptiques », une organisation obscure qui est « sceptique » à l’égard des personnes qui contestent les positions et les récits officiels. L’ancien chef du renseignement allemand Dr. Helmut Roewer les a décrits comme une « organisation criminelle de type culte » utilisée comme « cyber-guerriers » par les entreprises et les services de renseignement.

Le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, ami de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair et « Young Leader » du Forum économique mondial de Davos, a maintes fois défendu ces opérations.

En parlant de Davos, Wikimedia a elle-même amassé une fortune de plus de 160 millions de dollars, donnée en grande partie non pas par des étudiants paresseux, mais par de grandes entreprises américaines et des fondations influentes.

L’actuelle PDG de Wikimedia, Katherine Maher, a précédemment travaillé au Conseil des Relations étrangères des États-Unis (CFR) ainsi que dans un sous-groupe du National Endowment for Democracy (NED) des États-Unis, une organisation écran de la CIA spécialisée dans les opérations d’influence mondiale et les changements de régime.

De plus, les réseaux sociaux américains et les plateformes vidéo se réfèrent de plus en plus à Wikipédia pour encadrer ou combattre des sujets « controversés ». Les révélations discutées ci-dessus peuvent peut-être aider à expliquer pourquoi.

En 2014, le lanceur d’alerte de la NSA, Edward Snowden, a révélé comment les fantômes manipulaient les débats en ligne, et plus récemment, un cadre supérieur de Twitter s’est avéré être un officier « psyops » de l’armée britannique.

Pour ajouter au moins un certain degré de transparence, des chercheurs allemands ont développé un outil de navigateur Web gratuit appelé WikiWho qui permet aux lecteurs de coder par couleur exactement qui a édité quoi sur Wikipédia.

Dans de nombreux cas, le résultat semble aussi inconfortable qu’on pourrait s’y attendre.

source : Swiss Policy Research

via Le Blog Sam la Touch