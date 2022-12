Wondershare Recoverit, le récupérateur digital qui protège toutes nos données

L’utilisation de divers appareils électroniques pour stocker des données de toutes sortes est répandue. Les nouvelles technologies ont progressé au cours des deux dernières décennies de plus que pendant tout le siècle dernier, dotant la population mondiale de nouveaux outils dans lesquels le trafic de données est constant. Ordinateurs portables, téléphones mobiles, tablettes, lecteurs de musique, appareils photo et vidéo… Tous ces produits reçoivent des informations chaque fois que nous les utilisons, des informations qui, dans des cas comme les ordinateurs, les mobiles ou les tablettes, ont des origines très diverses : applications de messagerie, lecteurs vidéo, musique et image; réseaux sociaux, Traitement de texte intégré, etc.

Le potentiel affiché par les nouveaux appareils est tel que même certaines entreprises ont équipé leurs professionnels avec les derniers modèles comme un outil de travail supplémentaire. Dans les écoles elles-mêmes, des applications pour smartphone ont été développées pour permettre aux élèves d’effectuer certaines tâches à partir de leur propre mobile. Dans un sens, tout ce qui entoure notre vie, y compris nos données personnelles, est actuellement stocké dans ces appareils. Le problème, cependant, commence quand il y a une défaillance technologique, une négligence humaine ou une attaque sur la sécurité de nos appareils et certaines de ces données sont affectées et disparaissent. Certes, une circonstance désagréable, mais heureusement pour tous, il existe quelques solutions efficaces.

Comment récupérer des données perdues?

Certaines pertes de données accidentelles sont simples et vous n’avez pas besoin d’être un génie informatique pour les récupérer. Sur les périphériques de grand stockage comme les ordinateurs, avant qu’un élément ne soit définitivement supprimé et inaccessible se pose dans la corbeille. Si nous avons supprimé le document par erreur ou un virus efface des données aléatoires, nous devons nous rendre immédiatement à la corbeille et le récupérer. Lorsque vous sélectionnez le fichier, il nous donnera la possibilité de le restaurer. Nous cliquons sur cette option et immédiatement le fichier apparaîtra à nouveau dans votre emplacement de stockage.

Pour les téléphones portables ou les tablettes, les sauvegardes sont nos meilleurs alliés. Heureusement, ils sont généralement programmés automatiquement, mais nous pouvons également en faire un manuellement lorsque nous voulons enregistrer des fichiers spécifiques. De cette façon, nous pouvons utiliser la copie si, à un moment donné, nous remarquons que nous avons perdu des fichiers importants que nous avons stockés sur l’appareil. Peut-être que si nous l’avions aussi stocké dans le cloud, il suffit de le télécharger à nouveau. Dans tous les cas, il est possible de le récupérer.

La question est : que se passe-t-il lorsque les documents supprimés n’apparaissent pas non plus dans la corbeille ou la sauvegarde? Si la disparition atteint ces niveaux, alors la meilleure option que les utilisateurs ont est de se servir d’un récupérateur de données. Il s’agit de certains logiciels et logiciels informatiques dont la fonction est de trouver toutes les données perdues et apparemment invisibles. Cependant, ceux-ci laissent toujours des traces et les récupérateurs les suivent jusqu’à ce qu’ils les retrouvent et les restaurent.

Wondershare Recoverit

Bien que sur le réseau nous puissions trouver de nombreux récupérateurs différents, Wondershare Recoverit est devenu l’outil de récupération de données le plus fiable et utilisé par les utilisateurs. Plus de 5 millions de clients dans 196 pays utilisent déjà ce programme et bénéficient de ses avantages et de sa sécurité. Même les grandes entreprises font confiance à leur potentiel pour garder leurs fichiers les plus importants en toute sécurité.

Pour pouvoir profiter du programme, il est nécessaire de le télécharger sur le site officiel de la marque, totalement gratuit. Une fois installé, nous pouvons l’utiliser quand nous le voulons ou en avons besoin. Dans le panneau du programme, nous verrons les emplacements où le récupérateur doit rechercher les fichiers que nous voulons sauver. Le processus est vraiment simple et l’interface de Wondershare Recoverit est entièrement intuitive, ce qui facilite le travail des utilisateurs.

Alors que d’autres récupérateurs sont plus limités, Recoverit est capable d’accéder à des périphériques de stockage tels que USB, carte SD, disque dur, SSD, dashcam, puce T2, disque dur externe, lecteur flash… Sa capacité atteint plus de 500 scénarios possibles de perte dans lesquels vous pouvez récupérer des données. Il atteint actuellement un taux de récupération supérieur à 95 %, beaucoup plus élevé que la plupart des logiciels spécialisés dans cette fonction. En outre, pendant le processus de récupération permet aux utilisateurs de visualiser le fichier en question et de le sélectionner seul, sans avoir besoin de restaurer un dossier entier ou un appareil au complet.

Recoverit, la meilleure option

Nous avons déjà vu qu’un processus aussi complexe que la récupération des données perdues au plus profond de nos appareils est simple grâce à la performance de Wondershare Recoverit. Pour ceux qui ont des fichiers très importants sur leurs ordinateurs, mobiles ou tablettes, notre recommandation est toujours d’utiliser ce programme. La sécurité d’un tel allié est inestimable. Dans ce cas, ce n’est pas exagéré, car il s’agit d’un outil totalement gratuit.