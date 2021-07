Quelques heures après l’annonce de sa candidature, Xavier Bertrand promet déjà l’enfer aux Français non vaccinés.

« Je souhaite que l’on développe beaucoup plus vite le pass sanitaire. Et dire à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner qu’ils n’auront pas la même liberté que les autres. »

Le président de la région Hauts-de-France et candidat à l’élection présidentielle de 2022 XavierBertrand était ce mercredi l’invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMFTV et RMC. Il a estimé qu »au nom de l’intérêt général, il faut renforcer et développer le pass sanitaire ».

Pour Xavier Bertrand, les non-vaccinés ne pourront plus accéder à un cinéma, un théâtre, un restaurant, un café.

« Mais je souhaite par contre que l’on développe beaucoup plus vite le pass sanitaire et de dire à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner et pas seulement les soignants, qu’ils ne peuvent pas nous mettre en risque. »

« Et que si ils font le choix de ne pas se faire vacciner alors il doivent savoir qu’ils n’auront pas la même liberté que les autres vaccinés, ils ne pourront plus accéder à un cinéma, un théâtre, un restaurant, un café. »