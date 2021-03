YouTube a supprimé plus de 800,000 vidéos qui contredisent l’OMS

Au cours des six derniers mois, YouTube a retiré plus de 30 000 vidéos contenant des allégations trompeuses ou fausses sur les vaccins COVID-19, a déclaré Elena Hernandez, porte-parole de YouTube. De nombreux sondages montrent qu’environ 30 % des Américains restent hésitants ou méfiants à l’égard des vaccins, et beaucoup de ces doutes ont été […] More