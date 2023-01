L’Ukraine menace de boycotter les Jeux Olympiques de Paris 2024 si les sportifs russes ne sont pas exclus de la compétition. La présidence ukrainienne a accusé le CIO de promouvoir la guerre en examinant la possibilité de leur participation.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est de plus en plus critiqué par les peuples européens pour ses demandes répétées et injonctions. Récemment, il a accusé le CIO d’être « un promoteur de la guerre », en raison de sa décision d’examiner la participation d’athlètes russes et biélorusses aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 sous une bannière neutre. L’Ukraine souhaite leur exclusion et menace le CIO d’un boycott.

« Le CIO est un promoteur de la guerre, du meurtre et de la destruction. Le CIO regarde avec plaisir la Russie détruire l’Ukraine et offre ensuite à la Russie une plateforme pour promouvoir le génocide. Il est évident que l’argent qui achète l’hypocrisie olympique n’a pas l’odeur du sang de l’Ukraine. N’est-ce pas, M. Bach ? », Ces déclarations du conseiller de la présidence, Mykhaïlo Podoliak, sur Twitter, ont été particulièrement incendiaires en visant personnellement Thomas Bach, le patron du CIO.

#IOC is a promoter of war, murder & destruction. The IOC watches with pleasure RF destroying 🇺🇦 & then offers 🇷🇺 a platform to promote genocide & encourages their further killings.

Obviously ru-money that buys Olympic hypocrisy doesn’t have a smell of 🇺🇦 blood. Right, Mr. #Bach?

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 30, 2023