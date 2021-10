Le sondage Harris Interactive de ce mercredi affiche une stagnation d’Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Éric Zemmour. L’essayiste reste à la deuxième place et se qualifierait pour le second tour. Xavier Bertrand progresse légèrement.

Ce mercredi 13 octobre paraît le dernier sondage Harris Interactive pour Challenges. La semaine dernière, il avait fait beaucoup parler de lui en plaçant pour la première fois Éric Zemmour en position de se qualifier au second tour de la présidentielle. La tendance se confirme à nouveau aujourd’hui, tandis que les intentions de vote pour les trois premiers candidats n’ont pas bougé.

Dans le sondage #Harris Éric Zemmour est toujours annoncé à 17%. #DemainAvecZemmour pic.twitter.com/4QVBeRNsuj — Stanislas Rigault (@stanislasrig) October 13, 2021

Ainsi, Emmanuel Macron reste bien plus haut que ses concurrents, à 24%. M.Zemmour est annoncé à 17%, devant les 15% de Marine Le Pen. Xavier Bertrand, qui a assuré lundi qu’il participerait au congrès des Républicains du 4 décembre, gagne un point (14%).

L’ancien chroniqueur de CNews reste à 17% si Valérie Pécresse est la candidate de la droite, et monte à 18% si c’est Michel Barnier, toujours devant la candidate du Rassemblement national. Au second tour, le Président sortant l’emporterait quel que soit le candidat en face: 57% contre Zemmour, 54% contre Marine Le Pen et 52% contre Xavier Bertrand.

L’Insoumis Jean-Luc Mélenchon resterait le candidat le mieux placé à gauche (11%), devant l’écologiste Yannick Jadot (7%) et Anne Hidalgo (5%), laquelle devrait recevoir l’investiture du Parti socialiste demain.

